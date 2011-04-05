Присяжнюк: землі в зоні забруднення ЧАЕС використовувати ще рано

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК виступає проти скасування заборони на використання земель у третій та четвертій зонах забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам в місті Іванків Київської області, де перебуває з робочою поїздкою.

«Я ставлюсь до цього негативно: люди ще психологічно не готові для того, щоб відмінити ці заборони. Це повинно іти від місцевих громадян. І як тільки це буде, ми будемо виходити з ініціативою до відповідних державних установ», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. Згідно із законом України «Про правовий режим територій, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», прийнятим у 1991 році, зони радіоактивного забруднення розділені на чотири типи:

1-а зона відчуження – це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році;

2-а зона безумовного (обов`язкового) відселення - це територія, яка зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами;

3-я зона – зона гарантованого добровільного відселення – це територія зі щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію або плутонію, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінювання людини може перевищити 0,1 бер за рік понад дозу, яку вона отримувала в доаварійний період;

4-а зона посиленого радіоекологічного контролю – це територія зі щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію, стронцію або плутонію, за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінювання людини перевищує 0,05 бер за рік понад дозу, яку вона отримувала в доаварійний період.