Евакуйованих з Лівії зустрінуть адмірал, мер і продавці квитків

Великий десантний корабель Військово-Морських Сил України «Костянтин Ольшанський», який евакуював громадян України з Лівії, сьогодні вранці пройшов протоку Босфор, о 8.00 увійшов у Чорне море і тримає курс на Севастополь.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник прес-центру - прес-секретар командування ВМС України капітан 1-го рангу Олег ЧУБУК.

За його інформацією, прибуття корабля на зовнішній рейд порту Севастополя очікується у понеділок о 13.00, а ошвартуватися біля причалу морського вокзалу Севастопольського морського торгового порту «Костянтин Ольшанський» має о 14.00.

За словами О.ЧУБУКА, очікується, що корабель зі 113 евакуйованими на борту зустрічатимуть командувач українських ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, заступник голови Севастопольської міської ради Сергій АНТОНЄНКОВ, військовослужбовці Центру морських операцій українського флоту, а також понад 60 представників вітчизняних і закордонних ЗМІ.

Керівник прес-служби додав, що після проходження прикордонних та митних процедур на пасажирів «Костянтина Ольшанського», згідно з рішенням міжвідомчої наради, що відбулася наприкінці тижня у міській держадміністрації, безпосередньо на території порту чекатимуть агенти залізничного і автовокзалів, представники готельного господарства міста.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 23 березня «Костянтин Ольшанський» вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

Корабель 4 квітня у міжнародному морському порту Тріполі взяв на борт 85 громадян України і 108 громадян інших держав з метою їх подальшої евакуації з Лівії.

5 квітня «Костянтин Ольшанський» доставив на Мальту (порт Валетта) 80 евакуйованих (переважною мірою громадян країн Євросоюзу та США).

Увечері 6 квітня корабель, поповнивши запаси пального і води, зі 113-ма евакуйованими пасажирами на борту залишив порт Валетта і взяв курс на Севастополь.