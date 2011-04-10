В Івано-Франківську до Собору внесли мощі Матері Терези

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася загальноміська екуменічна Хресна дорога.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалась Хресна дорога з архієрейської літургії в церкві Христа Царя, і пройшла за маршрутом: Церква Христа Царя – вулиця Незалежності - Вічевий Майдан – Галицька – Кафедральний собор Святого Воскресіння.

На кожній зупинці відбувалася передача символічного хреста від однієї групи людей до іншої. В акції взяли участь понад 15 тисяч осіб, керівники облдержадміністрації та обласної ради, Івано-Франківського міськвиконкому, народні депутати України, депутати облради та міськради.

На кожній стації священики пригадували шлях Ісуса Христа на Голгофу.

На завершення Хресної дороги, з Благословення Єпископа Івано-Франківського УГКЦ Преосвященного Володимира ВІЙТИШИНА до Катедрального Собору УГКЦ для молитовного почитання урочисто внесли мощі святої Матері Терези з Калькутти, якими благословили вірян.