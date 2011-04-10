Таке явище як "українська діаспора" може взагалі зникнути?

Ігнорування потреб української молоді за кордоном з боку української влади призведе до зникнення діаспори.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це йдеться у фінальній резолюції, яку прийнято сьогодні по результатам роботи першого Українського молодіжного форуму Росії.

Зокрема, українська молодь Росії вирішила «закликати українську владу звернути ретельну увагу на потреби української молоді за кордоном, зокрема, в Російській Федерації».

«Ігнорування цих потреб сьогодні, а також відсутність системного підходу і постійної роботи з цією категорією вихідців з України може взагалі призвести в недалекому майбутньому до зникнення в цілому ряді країн такого явища, як українська діаспора», - наголошується в резолюції.

За підсумками роботи форуму було ухвалено рішення координуючим органом розвитку українського молодіжного руху на території Російської Федерації визначити «Український молодіжний форум Росії» (УМФР) – неформальне об’єднання українських молодіжних організацій та окремих активістів. На період до проведення чергового Форуму поточну координацію діяльності молоді здійснюватиме Оргкомітет, який буде сформований не пізніше, ніж через два тижні після дати проведення першого Форуму на основі поданих заявок від учасників Форуму (8-10 квітня).

Як зазначається у документі, наступний Форум планується провести у 2012 році.

«Дата та місце проведення чергового заходу визначається на основі отриманих заявок та пропозицій від активістів, організацій, неформальних груп української молоді РФ», - зазначається в резолюції.

Також учасники заходу вирішили запросити до участі в роботі «Українського молодіжного форуму Росії» інші ініціативні осередки української молоді, які функціонують в Росії.

Українська молодь РФ також планує вивчити досвід роботи міжнародних та регіональних молодіжних організацій та налагодити тісну співпрацю зі світовими об’єднаннями української молоді, а також взаємодіяти з молодіжними організаціями інших національних меншин Російської Федерації.

«Сподіваємось, що проведення першого «Українського молодіжного форуму Росії» стане прикладом для наших співвітчизників й у інших країнах світу, розпочавши таким чином згуртування української молоді зарубіжжя», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, Перший Український молодіжний форум Росії на тему «Діалог у молодіжному середовищі: шляхи розвитку» відбувався 8, 9 та 10 квітня 2011 року у Москві. У заході взяли учать близько 50 представників різноманітних молодіжних організацій з різних регіонів Росії – Архангельська, Уфи, Саратова, Хабаровська, Твері, Курська, Волгограда, а також Москви та Московської області.