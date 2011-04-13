У Києві горів склад з автомастилами і фарбами

У Подільському районі Києва сьогодні вночі горів склад, де зберігалися автомобільні мастила, розчинники і фарби.

Як повідомляє прес-служба МНС, пожежа спалахнула вчора о 23.50 на території ТОВ “Спецбудроб” на орендованому ТОВ “Інтер Карс Україна” відкритому майданчику, де зберігалися у металевих та пластмасових ємностях легкозаймисті речовини (автомобільне мастило, розчинник). Вогонь розповсюдився на будівлю складу, де зберігалися автомобільні фарби в аерозольних балончиках.

Вогнем знищено і пошкоджено товарно-матеріальні цінності на площі близько 2,5 тис. кв. м.

О 4.33 підрозділами МНС із залученням двох пожежних потягів Південно-Західної залізниці пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у м. Києві.