В Україні йтимуть грозові дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західній частині, а вранці та вдень і в північних областях грозові дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; у західних областях вдень сильні дощі, у Карпатах та на Закарпатті дуже сильні. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, у південній частині місцями до 27°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 18-19 травня - мінлива хмарність. Часом дощі, місцями грози, у Криму, південних, центральних і східних областях подекуди град, шквали 15-20 м/с (18 травня на півдні Лівобережжя, 19 травня у західній частині країни та північних областях без істотних опадів). Вітер північно-східний (18 травня у південній частині, 19 травня в західних та північних областях південний), 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні до 14° (19 травня у північних областях 3-8° тепла); вдень 17-22°, 18 травня на півдні Лівобережжя та в Криму до 26°, у північній половині країни 12-17°.

20-21 травня - у західних, місцями у північних, центральних (20 травня й у східних областях) короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 18-24°, на півдні та Закарпатті до 27°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, слабкий град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень близько 20°; по області вночі 7-12°, вдень 18-23°.

18-19 травня - мінлива хмарність. 18 травня вночі дощі, грози, подекуди град, вдень невеликий дощ; 19 травня без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південний, 7-12 м/с. Температура 18 травня вночі 6-11°, вдень 12-17°; 19 травня вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°.

20-21 травня - місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.