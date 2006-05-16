Україна відмінила обмежувальне мито на російський сироп

Україна відмінила обмежувальне мито на ввезення з Російської Федерації цукрових сиропів.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня №670 розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, Україна також відмінила обмежувальне мито на ввезення крохмальної патоки з Росії, Білорусі, Грузії і Молдови.

При цьому Кабмін доручив митним органам взяти до уваги, що операції змішування, зокрема розбавлення водою, додавання ароматизаторів, какао, будь-яких інших речовин, не відповідають критерію достатньої переробки при визначенні країни походження продуктів переробки цукру-сирцю і цукру білого, які ввозяться на митну територію України (зокрема на умовах угод про вільну торгівлю), якщо продукти такої переробки класифікуються за кодами згідно з УКТВЕД 1702, 1704, 1806 і 2106.

Довідка УНІАН. 14 квітня 2004 року Кабмін своєю постановою (№473) вилучив з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією цукрові сиропи. При цьому розмір мита на імпорт до України вказаної російської продукції становив 0,3 євро за 1 кг.