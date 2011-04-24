Об’єднання футбольних уболівальників Європи проведе конференцію у Львові

27–28 квітня у Львові відбудеться ІІ міжнародна конференція, присвячена організації фан-посольств у містах, що прийматимуть матчі Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, організаторами заходу є Об’єднання футбольних уболівальників Європи (Football Supporters Europe), Державна служба молоді та спорту України і департамент «Євро-2012» міськради.

Спільно з керівниками європейських фан-посольств представники українських і польських міст-господарів чемпіонату розглянуть шляхи залучення вболівальників до цього проекту. Серед основних тем дискусії – місця розміщення стаціонарних, мобільних фан-посольств та фан-консульств, поточний стан підготовки проекту у Львові та визначення проблем.

«Участь у конференції візьмуть представники Ради Європи, Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна», державних та місцевих органів виконавчої влади України та Польщі, члени Об’єднання футбольних вболівальників Європи з Німеччини, Італії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, Франції, Хорватії, Австрії, Росії, Туреччини.

Об’єднання футбольних вболівальників Європи - незалежна представницька і демократично організована масова мережа футбольних уболівальників у Європі із членством у 36 країнах. Організація визнана УЄФА, як партнер у вирішенні питань, пов’язаних з уболівальниками.