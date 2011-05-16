Литвин: ювілей перепоховання Шевченка сприятиме взаєморозумінню

21:12, 16 травня 2011
Суспільство
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У Петербурзі відбудеться вечір пам’яті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що заходи, присвячені 150-річчю перенесення праху Тараса Шевченка із Санкт-Петербурга до Канева, сприятимуть досягненню взаєморозуміння і усвідомленню спільної відповідальності за долі українського і російського народів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виступаючи у Санкт-Петербурзі на Смоленському кладовищі на мітингу-реквіємі з нагоди 150-річчя від дня перепоховання Т.Шевченка, В.ЛИТВИН зазначив, що «Тарас Григорович Шевченко зробив стільки, що нам ще осмислювати і осмислювати, а головне - діяти».

На переконання керівника парламенту, «у цей нестабільний та неспокійний час, як ніколи, потрібні людяність і гуманізм, - те, що визначає людську спільноту та що сповідував великий поет, кожна фраза якого стала афоризмом».

До могили Кобзаря, вважає В.ЛИТВИН, потрібно «приходити і думати, співставляти свої дії з тим, що говорив Тарас, як він бачив життя, намагався об’єднати людей».

За словами голови Верховної Ради, після панахиди та благословення делегація, до складу якої увійшли парламентарії України, Росії і Казахстану, прослідує маршрутом, яким у 1861 році проїхала траурна процесія з тілом Т.Шевченка, повертаючись до України, аби «осмислити, співставити, оцінити, а головне - почати діяти так, як мислив Тарас».

У мітингу-реквіємі взяли участь голова Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації Сергій МИРОНОВ, голова Мажилісу Парламенту Казахстану Урал МУХАМЕДЖАНОВ, народні депутати України, Росії та Казахстану, державні і громадські діячі, представники наукової та творчої інтелігенції.

На прес-конференції голова Верховної Ради заявив, що він розраховує на те, що Шевченківські заходи сприятимуть «розумінню того, що розвиток людства визначають люди, які змогли дивитися далі і бачити більше», а також усвідомленню спільної відповідальності. Т.Шевченко, за його словами, є не лише видатним поетом, а й філософом, мислителем, художником. «Вважаю, що на таких людях у кожній країні тримається світ», - сказав В.ЛИТВИН.

Сьогодні у Таврійському палаці відбудеться вечір пам’яті з нагоди 150-річчя від дня перепоховання Т.Шевченка за участю тріо бандуристів «Червона калина», козацького ансамблю «Злата» та народного артиста Російської Федерації, заслуженого артиста України Василя ГЕРЕЛЛО.

 

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