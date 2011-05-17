Бахматюк: Україні підійде польська модель розвитку агросектору

Керівник групи компаній «Авангард» Олег БАХМАТЮК вважає, що Україні цілком могла б підійти польська модель розвитку ринку землі та аграрного сектору. Таку думку він висловив на прес-конференції, присвяченій результатам соціологічного дослідження «Що таке українське село сьогодні?».

О. БАХМАТЮК зазначив, що навіть під час кризи економіка Польща практично не пережила ніяких економічних негараздів, а навпаки - дещо зросла. "І одним з ефективних елементів / зростання - ред. / був ринок землі, підсумував він.

Глава агрохолдингу підкреслив, що в Європі сільське господарство - це не економічний, а соціальний проект по зайнятості населення. "... Набагато вигідніше дотувати населення, яке живе в селі, ніж інтегрувати його в інфраструктуру міста і збільшувати соціальні виплати», - вважає він.

«Моє бачення розвитку: близько 40% ринку повинен займати дрібний фермер. І туди держава повинна направити максимальне сприяння соціального характеру. Це і стимулювання діяльності, і дотації прямого характеру - молодим сім`ям, на житло, на навчання - тобто те, що збереже саме село, його культуру. А також зменшить виплати на інфраструктуру за рахунок того, що на село прийдуть нові люди, в нього фактично пустять нову кров", сказав він.

О. БАХМАТЮК також додав, що в розвитку села зацікавлені і середні гравці, і великі: "Середній гравець - 30% - той, хто буде фактично балансувати внутрішній ринок. І великий гравець - ті інструменти, завдяки яким держава буде здійснювати свій політичний вплив на зовнішніх ринках ».

Коментуючи результати дослідження, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА зазначив, що заможний український селянин пішов в історію. «Сталося фундаментальна зміна в українській ментальності. Земля в Україні завжди була культурним базисом, джерелом життєвих течій, достатку і так далі. Але ... Люди на селі не бажають працювати - навіть якщо у них є можливість. Так відповіли 66,2% жителів села. І це свідчить про певну безвихідь і небажання будь-яких змін », - додає експерт.

Серед показових результатів дослідження - той факт, що переважна більшість мешканців українського села не вирощують продукцію на продаж

Зокрема, на питання, чи хочете ви працювати на сільськогосподарському підприємстві, 66,2% опитаних відповіли негативно, 24% відповіли, що хотіли б, але не мають можливості. Дослідження показало, що тільки 4,6% респондентів працює на свино-і птахоферм, молокозаводах, переробних підприємствах.

Більш того, результати дослідження показали, що 71,4% опитаних відповіли, що не вирощують у своєму господарстві продукцію на продаж; 18,7% відповіли, що вирощують; 7,8% відповіли, що бажання є, але немає можливості продавати.

Довідка УНІАН. Соціологічне дослідження «Що таке українське село сьогодні»? - перше масштабне дослідження за всі роки незалежності Україна, присвячене проблематиці розвитку сільських територій.

Під час дослідження було опитано 2000 респондентів з усіх регіонів України.

Дослідження було проведено тижневиком «Коментарі» і сайтом comments.uaспільно з Інститутом Горшеніна за підтримки О. Бахматюка.