На хвилях Першого каналу Національного радіо - радіоміст Київ-Софія

24 травня, у День слов`янської писемності і культури, в день вчителів слов`янських святих Кирила і Мефодія, о 13.10 з повтором о 17.10 на хвилях Першого каналу Національного радіо відбудеться радіоміст Київ-Софія.

Гість софійської студії - Георгій Марков, академік, директор

Інституту історії Болгарської Академії Наук. Гість студії у

Києві - Микола Жулинський, директор Інституту літератури імені

Тараса Шевченка НАН України.

Ведучий - Роман Коляда.

У центрі обговорення - історичні аспекти розвитку братніх слов`янських народів (зокрема українського й болгарського), існування і розвиток національних мов за умов експансії сусідніх держав, зв`язок між розвитком національної мови і розвитком національної культури, державності, релігії; реалізації Хартії регіональних мов на українських теренах і в Болгарії, національні мови і глобалізація та уніфікація.

За словами генерального директора Національної радіокомпанії Тараса Аврахова, роль мови у формуванні «чуття єдиної родини», себто, політичної нації, беззаперечна. Так само беззаперечно, що українське слово потребує підтримки. Але ще більше, українському слову потрібна висота звучання, яка виламує постколоніальні стереотипи і спонукає думати по-українськи. Отже, будемо говорити про мови але то, лишень, одна із низки спільних тем наступних програм, на розкриття яких сподіваємося у співпраці з нашими болгарськими колегами».