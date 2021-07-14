До 5 років позбавлення волі засуджено перевізника, що організував схему незаконного перевезення осіб до РФ через територію тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила прес-служба Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
Його було обвинувачено за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Так, засуджений на власному легковому авто здійснював незаконне перевезення осіб з КПВВ "Чаплинка" Херсонської області через тимчасово окуповану територію півострова, прямуючи по незаконно збудованому мосту над Керченською протокою до Краснодарського краю РФ.
Читайте такожМоргенштерн каже, що приїхав до України: ДПСУ спростовуєПеревізник чітко усвідомлював, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку – незаконно збудований і не може бути використаним для перетину україно–російського кордону.
Судом враховано визнання засудженим своєї провини у повному обсязі, щире каяття у скоєному, активне сприяння розкриттю злочину, укладення угоди про визнання винуватості, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
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