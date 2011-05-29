В Україні встановили новий танцювальний рекорд світу

Вчора о 21.15 у Кіровограді під час урочистого тріумф-шоу на обласному стадіоні «Зірка» з нагоди перемоги кіровоградської команди у всеукраїнському проекті «Майданс» було встановлено новий офіційний танцювальний рекорд світу.

Як передає кореспондент УНІАН, 14 тисяч 585 присутніх на стадіоні людей об’єднались в одночасному виконанні танцю під керівництвом хореографа Олександра ЛЕЩЕНКА.

Новий рекорд засвідчив експерт Національного реєстру рекордів, який повідомив, що попереднє наймасовіше танцювальне досягнення було зафіксоване у 2006 році у Румунії. Тоді одночасно станцювали 13 тисяч 828 людей.

Шоу подібного масштабу вперше проходило у Кіровограді. Танцювальний марафон тривалістю майже годину провели усі хореографічні колективи міста.

Привітати кіровоградців з перемогою приїхала команда «майдансерів» з Одеси, на сцену виходили відомі українські виконавці.

Для переможців виконав сольний номер голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН. Він також озвучив ініціативу щороку проводити у Кіровограді міжнародний фестиваль хореографії.

Кожен із 500 учасників кіровоградської команди отримав спеціальні медалі, їхні імена вписали у найбільшу почесну грамоту. Міська влада також нагородила головного хореографа О.ЛЕЩЕНКА золотою відзнакою Кіровоградського міськвиконкому «За заслуги» I ступеня, а його помічників - Семена ЖИГАЛІНА та Руслана МАХОВА – срібними нагородами «За заслуги» IІ ступеня.

Кульмінацією свята став найбільший в історії Кіровограда феєрверк: 500 залпів було випущено на честь кожного переможця кіровоградської команди.

Призовий мільйон гривень, отриманий за перемогу у танцювальному проекті «Майданс», кіровоградці планують витратити на встановлення в обласному центрі сучасних дитячих майданчиків.