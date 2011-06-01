Влада Криму хоче відбирати в орендарів неосвоєні землі

Республіканський комітет із земельних ресурсів Криму спільно з органами місцевого самоврядування розпочав перевірку використання земельних ділянок за договорами оренди.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Рескомзему.

За їх даними, орендарями, які не приступали до освоєння землі протягом трьох і більше років, виписуються повідомлення про те, що ділянки відсуджуватимуть і передаватимуть у резервні землі місцевих рад.

«Криму потрібні реальні інвестиції, тим часом, є ділянки, які стоять неосвоєними з 2001 року», - сказав голова Комітету із земельних ресурсів Криму Олександр ЧАБАНОВ.

Сьогодні на території Криму вже виявлено близько 400 ділянок загальною площею понад 700 га, які не освоюються і не використовуються за своїм призначенням. Приміром, у Заозерному (Євпаторія) простоює 16 ділянок, узятих під будівництво міні-пансіонатів, аквапарків, таборів. Найбільше неосвоєних земель знаходиться на території Великої Ялти. Там не використовуються 128 ділянок загальною площею понад 110 га. Найменше неосвоєних ділянок у Роздольненському районі – три ділянки на площі 0,05 га.