Агресивна африканська бактерія змінила "мирну" кишкову паличку
23:23, 04 червня 2011Суспільство
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Стверджують експерти ВООЗ
Небезпечна кишкова інфекція потрапила до Європи з Центральної Африки, стверджують експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я.
Вони підтвердили, що агресивна африканська бактерія з`єдналася з відомою раніше у Німеччині кишковою паличкою, утворивши новий штамм E.coli, повідомляє «5 канал».
Медики із клінік Гамбурга разом з китайськими науковцями розшифрували геном нового штаму кишкової палички. Вони сподіваються, що найближчим часом вдасться розробити ліки.
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