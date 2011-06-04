Агресивна африканська бактерія змінила "мирну" кишкову паличку

Небезпечна кишкова інфекція потрапила до Європи з Центральної Африки, стверджують експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Вони підтвердили, що агресивна африканська бактерія з`єдналася з відомою раніше у Німеччині кишковою паличкою, утворивши новий штамм E.coli, повідомляє «5 канал».

Медики із клінік Гамбурга разом з китайськими науковцями розшифрували геном нового штаму кишкової палички. Вони сподіваються, що найближчим часом вдасться розробити ліки.