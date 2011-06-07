На вторинному ринку житла Києва в травні ц.р. найбільший попит мали квартири вартістю до 55 тис. дол.

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу житлової нерухомості за підсумками травня мережі агентств нерухомості RealDruzi, переданому агентству УНІАН.

«Ринок у цілому активний. Впродовж травня найбільший попит мали однокімнатні квартири економ-класу вартістю до 55 тис. дол. і двокімнатні квартири вартістю до 70 тис. дол. У травні спостерігалося незначне зростання попиту на квартири вартістю вище 150 тис. дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними мережі агентств, у травні середня заявлена вартість 1 кв. м квартир на вторинному ринку Києва порівняно з квітнем ц.р. зменшилася на 1,3% і становила 2 185 дол.

Найвища заявлена ціна на квартири була характерна для Печерського (3 572 дол. за кв. м) і Шевченківського (2 942 дол. за кв. м) районів. Найнижча середня вартість квадратного метра була зафіксована в Деснянському (1 445 дол. за кв. м) і Дарницькому (1 623 дол. за кв. м) районах.

У структурі пропозиції квартир традиційно переважали двокімнатні (32%), трикімнатні (32%) і однокімнатні (27%) квартири. Найменше в травні на ринку пропонувалося багатокімнатних квартир (2%). При цьому найбільший попит мали двокімнатні (36%), однокімнатні (30%) і трикімнатні (28%) квартири. Найменше інтерес у клієнтів викликали багатокімнатні квартири (від чотирьох кімнат).

На думку фахівців компанії «RealDruzi», у червні можливо незначне зниження активності на ринку у зв`язку з випускними і вступними іспитами, а також сезоном відпусток. «Попит на ринку в червні залишиться на рівні квітня і травня, кількість пропозицій квартир у червні може дещо зменшитися. Значних змін у заявленій вартості на квартири в червні не передбачається», - вважають фахівці мережі агентств.