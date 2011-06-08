Завод феросплавів просить Президента втрутитися в ситуацію з тарифами

Працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» звернулися з відкритими листами до Президента і народних депутатів України, в яких просять втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств.

Як повідомили УНІАН автори листів, дане звернення було направлено вищим посадовцям після відвідування працівниками ЗЗФ низки центральних органів виконавчої влади, що відповідають за проведення енергетичної політики держави.

Працівники ЗЗФ просять вищих посадовців держави "сприяти у встановленні справедливих тарифів на електроенергію, не вищих ніж у конкурентів, а саме 0,32 грн. за кіловат, що відповідає статусу найбільш енергоємних підприємств".

"Ми переконливо просимо Вас втрутитися в розв‘язання даної проблеми, а також в підвищення відповідальності чиновників для належного виконання ними покладених на них обов`язків на благо України", - наголошується в листі.

У зв`язку з цим працівники ЗЗФ відзначають, що 8 червня вони хотіли зустрітися з керівництвом або представниками Міністерства енергетики і вугільної промисловості України з тим, аби "поінформувати про хід виконання рішень, прийнятих на багатотисячному мітингу 31 травня, про виконання заходів з відновлення виробництва на феросплавних підприємствах у терміни і з результатами, які дозволять нам зберегти робочі місця". При цьому, за словами авторів листа, про свій візит і бажання зустрітися вони повідомили заздалегідь. Водночас, за словами працівників ЗЗФ, вони "були вислухані з відвертою байдужістю, з явним бажанням зам`яти, затерти розв‘язання проблем у загальних фразах і відмовках, які ні до чого не зобов`язують, пустих обіцянках без вказівки конкретних заходів і бодай приблизних термінів". "Ми не побачили навіть бажання і не одержали жодної зрозумілої відповіді на виконання вимог, прийнятих на багатотисячному мітингу 31 травня", - наголошується в листі.

За словами авторів листа, це вчергове підтверджує той факт, що "чиновники безвідповідальні до виконання своєї роботи, в результаті якої тисячі людей можуть залишитися без роботи і без коштів до існування".

Автори листа також відзначають, що подібна безвідповідальна поведінка може призвести до зупинення підприємства зі світовим ім`ям і унікальними технологіями; скорочення більш як 2000 людей, зниження на третину заробітної плати і зростання соціальної напруженості в регіоні; втратам держави тільки за 6 місяців ц.р. від нереалізованої електроенергії на суму 286 млн. грн., а до кінця року вони можуть ще скласти понад 500 млн. грн.; втрат бюджету і соціальних фондів на суму більш як 85 млн. грн. на рік.

Працівники ЗЗФ висловлюють упевненість, що "рішення тут – у Києві". "Ми також переконані, що створення справедливих умов для роботи вітчизняного виробника має бути пріоритетним напрямом у роботі державної влади", - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі 31 травня відбулася багатотисячна акція протесту металургів і працівників гірничо-металургійної галузі регіону, які виступають проти масштабних звільнень на підприємствах, основною причиною яких є зростання цін на електроенергію для великих промислових підприємств, внаслідок чого робота підприємств ГМК стає нерентабельною.

За даними представників профспілок, які виступили на акції протесту, «гірничо-металургійний комплекс, за всього свого потенціалу, тріщить по швах».

«За 10 років у запорізькому регіоні скорочено близько 18 тисячі робітників, при цьому 7 тисяч робітників скоротили тільки за останні два роки», - стверджує голова Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників України Валерій КОЗУБ. Причиною різкого ускладнення економічного стану підприємств ГМК є зростання витрат на електроенергію, що відбулося внаслідок підвищення тарифів і переведення підприємств на 2-й клас споживання електроенергії. За словами В.КОЗУБА, наслідки зупинення підприємств, різке скорочення чисельності і викидання трудового потенціалу в тіньову економіку для Запорізької області будуть катастрофічними, оскільки в ГМК Запорізькій області працює понад 60 тисяч людей, від яких залежить рівень життя їхніх родин – понад 200 тисяч людей.