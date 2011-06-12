Бригинець: будинок, який згорів у центрі Киева - унікальна споруда

У ніч на 11 червня у центрі Києва поряд з готелем Hyatt згорів 5-поверховий нежитловий будинок, якому 105 років, і він є історичною пам’яткою архітектури.

Як повідомив УНІАН тимчасово виконуючий обов’язки начальника прес-служби ГУ МНС у Києві Олександр Хорунжий, постраждалих немає.

Пожежу вдалося загасити близько 2:45. В результаті повністю знищені дерев`яні перекриття будівлі, повідомила прес-служба голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

За словами депутата, будинок по вулиці Алли Тарасової, 4 - пам`ятник архітектури, 105-річний будинок у стилі модерн.

"Стверджувати, що це умисне знищення пам`ятки архітектури юридично немає підстав, але звертає на себе увагу, що, як і завжди в Києві, знищення будівлі відбулося у вихідні дні, коли кияни зайняті святкуванням Трійці і новина про пожежу менш актуалізована", - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат повідомив, що споруда перебуває у приватній власності, є нововиявленою пам`яткою, про що є відповідні документи КМДА.

"Наскільки мені відомо, в цьому будинку завжди була охорона, тому навряд чи можна говорити про те, що будинок підпалили якісь бомжі. У будинку не було мешканців, а це означає, що про несправну проводку не може йтися. Слідство встановить причину займання, але дуже вже все вписується в традиційний "святковий" механізм знищення історичних споруд у Києві", - припускає О.БРИГИНЕЦЬ.

Водночас, як повідомил УНІАН у столичному главку міліції, правоохоронці та працівники інших оперативних служб, прибулих на місце події, запропонували адміністратору готелю Hyatt евакуювати мешканців готелю. Однак на це отримали негативну відповідь.

У зв’язку з цим співробітники міліції були змушені провсяк випадок для можливої евакуації людей виставити охорону на кожному поверсі готелю, включаючи співробітників МВС «Беркут».

Втім, як зазначили в міліцейському главку, вжиті заходи не знадобилися. Наразі за фактом пожежі проводяться заходи щодо встановлення причин та обставин займання в сусідньому будинку.