У Києві Porsche впав у будівельний котлован: троє загиблих
12:29, 16 червня 2011Суспільство
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Водій та пасажир згоріли
Сьогодні вранці у Голосієвському районі Києва легковий автомобіль «Porsche Carrera» впав у будівельний котлован, загинули три людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в м.Києві, ДТП сталося о 4.05.
За попередніми даними, 37-річний водій автомобіля іномарки рухався з боку вул. Заболотного у напрямку проспекту Науки, де не впорався з керуванням і скоїв наїзд на бетонну огорожу. Після цього, як зазначили у ДАІ, автомобіль впав у відкритий котлован глибиною близько 1,5 м, спалахнув і згорів.
Водій та пасажир згоріли в автомобілі. Другий пасажир (чоловік віком 30-35 років) випав з автомобіля, але від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги.
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