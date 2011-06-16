У Києві Porsche впав у будівельний котлован: троє загиблих

Сьогодні вранці у Голосієвському районі Києва легковий автомобіль «Porsche Carrera» впав у будівельний котлован, загинули три людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУМВС України в м.Києві, ДТП сталося о 4.05.

За попередніми даними, 37-річний водій автомобіля іномарки рухався з боку вул. Заболотного у напрямку проспекту Науки, де не впорався з керуванням і скоїв наїзд на бетонну огорожу. Після цього, як зазначили у ДАІ, автомобіль впав у відкритий котлован глибиною близько 1,5 м, спалахнув і згорів.

Водій та пасажир згоріли в автомобілі. Другий пасажир (чоловік віком 30-35 років) випав з автомобіля, але від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги.