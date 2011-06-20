Нафтогаз купить ще кілька бурових для Чорноморського шельфу

НАК "Нафтогаз України" має намір купити ще кілька бурових платформ для розробки шельфу Чорного моря, повідомив заступник голови правління компанії Вадим Чупрун в інтерв`ю "5 каналу".

Україна навесні цього року придбала в Сингапурі сучасну бурову платформу, яку має намір встановити на найбільшому родовищі нафти на шельфі Чорного моря, - Суботинському.

"Йдеться не про одну бурову установку, ми і на наступну готуємо документи, і третя буде. Процес пішов, але першу бурову установку ми можемо випробувати тільки на початку наступного року", - цитує РІА "Новости".

За його словами, нова бурова платформа почне працювати на Суботинському родовищі вже в першому кварталі 2012 року.

"7 липня ми приймаємо ту бурову установку, яку купили в Сингапурі, потім займемося транспортуванням, і на початку наступного року вона розпочне роботу на Суботинськом родовищі. Це родовище давно відкрите, але ми не можемо його освоїти, почати видобуток вуглеводнів, оскільки нічим було його освоювати", - додав Чупрун.