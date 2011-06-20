Нафтогаз купить ще кілька бурових для Чорноморського шельфу
"Процесс пішов"
НАК "Нафтогаз України" має намір купити ще кілька бурових платформ для розробки шельфу Чорного моря, повідомив заступник голови правління компанії Вадим Чупрун в інтерв`ю "5 каналу".
Україна навесні цього року придбала в Сингапурі сучасну бурову платформу, яку має намір встановити на найбільшому родовищі нафти на шельфі Чорного моря, - Суботинському.
"Йдеться не про одну бурову установку, ми і на наступну готуємо документи, і третя буде. Процес пішов, але першу бурову установку ми можемо випробувати тільки на початку наступного року", - цитує РІА "Новости".
За його словами, нова бурова платформа почне працювати на Суботинському родовищі вже в першому кварталі 2012 року.
"7 липня ми приймаємо ту бурову установку, яку купили в Сингапурі, потім займемося транспортуванням, і на початку наступного року вона розпочне роботу на Суботинськом родовищі. Це родовище давно відкрите, але ми не можемо його освоїти, почати видобуток вуглеводнів, оскільки нічим було його освоювати", - додав Чупрун.