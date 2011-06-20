У Польщі поставлять пам'ятник Грушевському

У польському місті Холм (Люблінське воєводство), де у вересні 1866 р. народився майбутній перший Президент України Михайло Грушевський, йому поставлять пам’ятник.

Про це під час круглого столу на тему: «Роль і місце Михайла Грушевського в становленні державності України», який відбувся у рамках відзначення 15-ї річниці Конституції України за участю делегації з Волині повідомив Генеральний Консул України в Любліні Олег ГОРБЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, О.ГОРБЕНКО зауважив, що Михайло Грушевський є одним із символів нашої державності і саме тому вирішено збудувати у сквері неподалік православної церкви міста пам’ятник першому Президенту України. Генеральний консул повідомив, що цей проект буде реалізовано за підтримки голів облдержадміністрацій Західної України.

Під час перебування у Холмі волиняни поклали квіти до меморіальної таблиці будинку, де народився Михайло Грушевський, а також на Холмській гірці – до пам’ятника Пилипові Пилипчику та до замурованого входу в підземелля римо-католицького костьолу де, за переказами, знаходиться прах короля Данила Галицького, в також - до обеліска в центральній частині міста, де в 1941-1944 рр. розташовувався гітлерівський табір для військовополонених, в якому було замордовано понад 200 тис. солдатів та офіцерів армій країн Антигітлерівської коаліції.

Учасники делегації відвідали й кладовище в с. Сагринь Грубешівського повіту, де віддали шану пам’яті загиблим у березні 1944 року українцям.