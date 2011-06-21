Литвин: у натхненників Податкового кодексу скоротився запас міцності

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що зміни до Податкового кодексу ухвалюватимуться частинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на брифінгу в Києві.

«Я бачу, що запасу міцності стало набагато менше у натхненників Податкового кодексу, то, я думаю, що ми будемо, очевидно, приймати зміни до нього частинами», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, відповідний законопроект щодо спрощеного оподаткування вже є в порядку денному наступного пленарного тижня.

Крім того, голова ВР вважає, що закон про державну службу краще ухвалити на наступній сесії. «Ми цей закон можемо прийняти і на цій сесії, а краще всього – на наступній сесії в перші тижні. Він зараз опрацьовується в комітеті і він нам не горить, за великим рахунком, оскільки він вступає в дію з 1 січня 2012 року», - пояснив він.

В.ЛИТВИН вважає маловірогідним ухвалення протягом нинішньої сесії проекту закону про земельний кадастр. «Є ряд новацій, з якими не погоджується київська міська влада, оскільки пропонуються відповідні повноваження забрати у Київської ради, є відповідне звернення і мотивується тим, що відпрацьована і налагоджена система, не потрібно її ламати», - повідомив він.