Литвин: у натхненників Податкового кодексу скоротився запас міцності
"Очевидно, прийматимемо частинами"
Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що зміни до Податкового кодексу ухвалюватимуться частинами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на брифінгу в Києві.
«Я бачу, що запасу міцності стало набагато менше у натхненників Податкового кодексу, то, я думаю, що ми будемо, очевидно, приймати зміни до нього частинами», - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, відповідний законопроект щодо спрощеного оподаткування вже є в порядку денному наступного пленарного тижня.
Крім того, голова ВР вважає, що закон про державну службу краще ухвалити на наступній сесії. «Ми цей закон можемо прийняти і на цій сесії, а краще всього – на наступній сесії в перші тижні. Він зараз опрацьовується в комітеті і він нам не горить, за великим рахунком, оскільки він вступає в дію з 1 січня 2012 року», - пояснив він.
В.ЛИТВИН вважає маловірогідним ухвалення протягом нинішньої сесії проекту закону про земельний кадастр. «Є ряд новацій, з якими не погоджується київська міська влада, оскільки пропонуються відповідні повноваження забрати у Київської ради, є відповідне звернення і мотивується тим, що відпрацьована і налагоджена система, не потрібно її ламати», - повідомив він.