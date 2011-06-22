Історики: не варто засуджувати тих, хто піддався нацистській пропаганді

Сьогодні в Національному музеї-меморіалі пам`яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові відкрито документальну фотовиставку "Тріщина крізь усе життя".

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, директор музею Руслан ЗАБІЛИЙ під час відкриття виставки зазначив, що вона “побудована на свідченнях десяти українок і висвітлює тему примусової праці у Третьому рейху”.

При цьому він додав, що експозиція викликала “велике зацікавлення відвідувачів музею, котрі поділилися своїми спогадами як про перебування на примусових роботах у Німеччині, так і в слідчих камерах "Тюрми на Лонцького”.

Історик Центру досліджень визвольного руху Марта ГАВРИШКО нагадала, що 7 листопада 1941 року була прийнята перша директива Германа Герінга, яка започаткувала вивезення робітників на територію Німеччини з окупованих територій для виконання 4-річного економічного плану окупації східних територій. Відповідно до цього плану, передбачалося направити на роботи до Третього рейху понад мільйон робітників, а загалом було відправлено близько 5 млн., з них 2,4 млн. - українці.

М.ГАВРИШКО зазначила, що "Герінг казав, що німецькі кваліфіковані робітники повинні виробляти зброю для Третього рейху, а слов’янські раби-недолюди повинні працювати лопатою, видобуваючи каміння”. “Врешті, 60% остарбайтерів працювали у сільському господарстві. Решта - у різних галузях промисловості", - розповіла вона.

Історики наголосили, що не варто засуджувати людей, які, переживши примусову колективізацію і Голодомор, піддалися на заклики пропагандистських нацистських листівок, в яких були привабливі обіцянки оплати праці та забезпечення їжею, і поїхали до Німеччини під час першої хвилі депортації, з вересня 1941 року по лютий 42-го. "Основна причина, що люди повірили у той час німецькій агітації, - нестерпні умови життя і репресії радянської влади", - підкреслила М.ГАВРИШКО. За її словами, у 1942-1943 роках остарбайтерів вивозили на чужину вже силоміць, але й з поверненням у їхніх долях мало що змінилося: за перебування в Німеччині радянська влада затаврувала їх недовірою, не дозволивши оселитися на їхній малій батьківщині та примусивши до не менш важкої праці.

Виставку експонуватимуть до 30 липня 2011 року. Експозиційний партнер виставки - Благодійний фонд "Україна 3000".