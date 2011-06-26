Масова загибель риби в Азовському морі

Масова загибель риби через зниження вмісту кисню у воді спостерігається з п`ятниці в Азовському морі від села Куликівське (на межі Донецької і Запорізької областей) до середини Бердянської коси, повідомляє прес-служба міністерства екології і природних ресурсів України у суботу.

"За попередніми даними, зараз кількість загиблої риби досягла 20 тонн", - зазначає прес-служба.

З метою мінімізації ускладнень з мором бичка в літній період, з 10 по 14 червня Азовська інспекція провела меліоративний лов. "За даними Азовдержрибохорони під час проведення меліоративного лову було виловлено 623 тонни риби, які нині могли б виявитися мертвими на українських берегах", - цитує РІА "Новости".