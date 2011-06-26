На кошти США в Україні збудують лабораторію небезпечних інфекцій

У Тернополі збудують міжобласну лабораторію з дослідження небезпечних інфекцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН.

За його словами, будуватимуть її за кошти США в рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та уряду США. Орієнтована вартість будівництва та обладнання - 5 млн. грн.

Як прогнозує С.ДНІСТРЯН, лабораторію збудують за півтора роки. Насамперед, Тернопіль має виділити земельну ділянку та розробити технічні умови. Заплановано, що лабораторію збудують на території обласної СЕС.

Працюватимуть у лабораторії 20-25 людей, попередньо їх навчатимуть фахівці із США.