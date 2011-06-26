Сьогодні пройде арт-шоу «Ніч у Луцькому замку»

У Луцьку з 26 на 27 червня вчергове відбудеться арт-шоу «Ніч у Луцькому замку».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника Управління культури міської ради, яка також виступає автором, керівником та головним режисером-постановником проекту, Тетяни ГНАТІВ, цього року «ми плануємо глибше зануритися в історичне минуле і розширити географію учасників».

У арт-шоу братимуть участь не тільки представники з багатьох українських міст, а й Польщі, Молдови, Білорусі. Давню епоху відтворюватимуть музичні гурти середньовічної музики «Stary Olsa» (Білорусь) і «Kings & Beggars» (м. Львів), придворний балет «Cracovia Danza» (Польща) і ансамбль середньовічного танцю «Пантера» (м. Львів).

Містерію ночі доповнять дійство «Вогонь Луцького замку», вогняне шоу театрів «Вольфрам» (Крим) і «Танець світлячків» (м. Полтава), театр на ходулях «Шоу велетнів» (м. Євпаторія), театралізовані екскурсії «Лабіринтами століть» та «Легенди замку Любарта», «Живі скульптури» з Криму.

Перформанс «Сон літньої ночі» творитимуть відома художниця піскової анімації Дарія ПУШАНКІНА (м. Харків) та музичний гурт з Луцька «Подих сонця».

Сучасне музичне мистецтво представлять фольк-рок гурт «Rock-Н» (м. Мукачево) з проектом «Вінко червеноє» та популярний у Європі фоль-рок-етно гурт «Zdob şi Zdub» з Молдови.

Незмінним у проекті залишається демонстрація кінофільмів. Цього разу на кіномайданчику демонструватимуться фільми учасників європейських кінофестивалів, відомих українських кіномитців та «молоде кіно» Луцька.

На ярмарку майстрів народної творчості будуть широко представлені ремесла України. Майстер-класи проводитимуть відомі майстри народної творчості. Впродовж ночі відбуватимуться середньовічні розваги, презентація напоїв і страв за давніми рецептами.

Як повідомили організатори, загальний бюджет арт-шоу становить 300 тис. грн., надані спонсорами. У міському бюджеті на ці цілі було передбачено 30 тис. грн., проте, швидше за все, їх буде зекономлено і використано під час відзначення Дня міста.

Вхідний квиток на арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» коштуватиме 120 грн.