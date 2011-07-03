Киян кличуть на акцію із захисту від руйнування гори Щекавиці

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ закликає киян взяти участь в акції із захисту від руйнування гори Щекавиці на Подолі.

Як повідомили УНІАН повідомили у прес-службі А.БРИГИНЦЯ, незважаючи на протести екологів і громадськості, 29 і 30 червня екскаватори та інша техніка продовжили розривати Щекавицю.

"Друзі! У Києві відбувається руйнація однієї з трьох легендарних гір - Щекавиці! Відстоїмо унікальну київську гору! Приходьте на акцію протесту проти вандалів у неділю, 3 липня, о 12.00. Якщо ми не проспимо, Щекавиця є і буде!!", - сказано у зверненні.

Організатор акції – громадська ініціатива "Збережи старий Київ".

Місце збору: вул. Лук’янівська, з боку, де вона впирається в місце стику вулиці Глибочицької та Нижнього валу, біля церкви без хрестів.

За інформацією прес-служби, 1 липня у Києві також відбулась акція протесту проти незаконного руйнування забудовниками гори Щекавиці, у якій взяв учать О.БРИГИНЕЦЬ.

Він повідомив, що над ділянкою забудови, де знищується Щекавиця, гора нависає прямою стіною в кілька десятків метрів. Щоб почати будівельні роботи, треба побудувати підпірну стіну, яка коштуватиме кілька мільйонів доларів, або донищити гору.

«Жоден дрібний забудовник не візьметься за таку дорогу будову, але й не зможе без неї щось будувати, оскільки над будівлею нависатиме небезпека. Висновок один – гору і далі підкопуватимуть і чекатимуть, поки гора не перетвориться на похилий схил. А оскільки самої гори залишився лише п’ятачок, можна сміливо говорити , що якщо влада терміново не втрутиться, Щекавицю ми втратимо назавжди», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

У зв’язку із цими обставинами він звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА і до прокуратури Києва з вимогою перевірити, чи має забудовник необхідні документи.

Також голова комісії Київради вимагає вжити належних заходів за фактом акту вандалізму, який виявляється в знищенні однієї з святинь Києва, - гори Щекавиця.

«Хоривиця, Щекавиця і Старокиївська гора для Києва - це, як три слони для древніх на яких тримався світ . Знищивши одну з них, ми фактично позбавляємось Києва в тому розумінні, яке мали давні кияни», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Згідно з енциклопедією «Київ», Щекавиця, Скавика, Олегівка, Олегова гора, Олегова Могила - історична місцевість. Розташована над Подолом між вулицями Глибочицькою, Нижнім Валом, Фрунзе і пров. Цимлянським. Названа за ім’ям Щека — брата Кия, Хорива і сестри Либіді, які, за легендою, є засновниками Києва. Вважають, що 912 на Шекавиці був похований київський князь Олег. Під назвою «Щекавиця» відома з 1151 року, згадується у зв`язку зі спробою князя Юрія Долгорукого захопити Київ. У 15-16 ст. Щекавиця входила до складу території Київського замку, у 1619 передана міщанам під заселення. У кінці XVIII сторіччя на Щекавиці існувало Міське (згодом Щекавицьке або Подільське) кладовище.