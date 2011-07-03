Севастополь святкує День флоту України

У Севастополі сьогодні проходять основні заходи до Дня флоту України, що традиційно відзначається у першу неділю липня.

Як передає кореспондент УНІАН, о 8.45 на кораблях і у військових частинах Військово-морських сил України було урочисто піднято прапор ВМС і прапори розцвічування.

Після церемонії зустрічі командувачем українськими ВМС адміралом Віктором МАКСИМОВИМ голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА о 9.10 розпочався обхід парадного однострою кораблів, що вишикувалися на внутрішньому рейді Севастопольської бухти. На катері разом з В.ЛИТВИНИМ обхід строю кораблів здійснювали також міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ, командувач Чорноморського флоту Росії віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ, голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА.

При підході до кожного з кораблів і суден М.ЄЖЕЛЬ вітав екіпажі з професійним святом.

В.ЛИТВИН, Б.ГРИЗЛОВ, М.ЄЖЕЛЬ, В.МАКСИМОВ, В.КОРОЛЬОВ та В.ЯЦУБА о 9.50 піднялися на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний», де голова Верховної Ради виступив з промовою, після чого відбулося нагородження моряків грамотами і цінними подарунками.

У параді взяли участь 16 кораблів, катерів і суден. Окрім кораблів і суден національних ВМС, залучено також 2 корабля морської охорони Державної прикордонної служби України, рятувальне судно від ДП «Севастопольський морський торгівельний порт», а також корабель ЧФ РФ.

Український флот на святі представляють, зокрема, фрегат «Гетьман Сагайдачній», великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», кораблі управління «Славутич», «Донбас» морський тральщик «Чернігів», середній десантний корабель «Кіровоград», корвет «Тернопіль» та інші.

Після цього на площі Нахімова відбудеться ритуал вручення морських кортиків випускникам Академії ВМС ім. П.С. Нахімова, яке завершиться урочистим проходженням особового складу. Потім відбудеться покладання вінків і квітів до Меморіалу героїчним захисникам міста-героя Севастополя у 1941-1942 роках.

З 11.00 до 18.00 на причалі Морського вокзалу буде організовано огляд кораблів, озброєння і військової техніки ВМС України почесними гостями та представниками шефських делегацій, жителями та гостями Севастополя.

На кораблях та у частинах ВМС буде проведено День відкритих дверей.

О 19.00 на площі Нахімова пройде урочисте нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку, присвяченого Дню флоту України, після чого тут розпочнеться святковий гала-концерт за участю зірок української естради.

О 22.00 над Севастопольською бухтою буде проведено святковий феєрверк.