Карпачова: брак медпрацівників - це порушення прав тяжкохворих

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила на Рівненщину для проведення незалежного розслідування причин трагедії, що сталася в будинку для літніх людей, керівника Західного представництва Уповноваженого з прав людини Зенона КОТИКА, якому доручено співпрацювати із створеним на місці події оперативним штабом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Н.КАРПАЧОВОЇ.

У зв’язку з трагедією у селі Біле на Рівненщині, де від пожежі, що сталася у будівлі Дубровицького районного територіального центру соціального обслуговування інвалідів постраждало 27 осіб, із яких 16 нерухомих людей похилого віку згоріли живцем, а 11 осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості, Уповноважений з прав людини Н.КАРПАЧОВА висловила співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих літніх людей.

Враховуючи те, що подібні територіальні центри по обслуговуванню інвалідів було створено за Постановою Кабінету міністрів України ще у 2008 році у сільських районах на усій території України, Н.КАРПАЧОВА вважає за необхідне терміново провести попереджувальні протипожежні заходи в усіх таких територіальних центрах. Н.КАРПАЧОВА переконана, що з метою захисту прав на здоров’я та життя постраждалих літніх людей та персоналу необхідно надати їм всебічну безоплатну медичну допомогу й подальшу соціальну підтримку, включаючи компенсацію за втрату особистих речей.

Омбудсман України вважає, що державні соціальні програми підтримки інвалідів та людей похилого віку повинні обов’язково включати питання соціального страхування їхнього життя, здоров’я та особистого майна, а також забезпечувати необхідну кількість медичних працівників для обслуговування тяжкохворих інвалідів і прикутих до ліжка нерухомих людей, включаючи можливість їхньої евакуації на випадок надзвичайних ситуацій (пожеж, повеней) тощо.