У Луганську відзначили 100-річчя від дня народження командира УПА

Сьогодні у Луганську національно свідома громадськість міста відзначила 100-річчя від дня народження Головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, в українсько-канадському центрі «Відродження» зранку відбувся круглий стіл з цієї нагоди.

За словами його організатора, голови обласного осередку «Просвіти» Володимира СЕМИСТЯГИ, круглий стіл було проведено на виконання указу Президента про святкування 100-річчя від дня народження Р.Шухевича. Після круглого столу було продемонстровано фільм Олеся ЯНЧУКА «Нескорений», присвячений Головному командиру Української повстанської армії.

Початок демонстрації фільму пікетували представники громадських організацій «Молода гвардія», «Союз молоді регіонів України» та Український союз демократичної молоді.

За словами керівника Луганської обласної молодіжної організації УСДМ, мета їхньої акції - протест проти присвоєння Р.Шухевичу звання Героя України.