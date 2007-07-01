Сьогодні підвищуються ціни на залізничні квитки

В Україні з сьогоднішнього дня, 1 липня, ціни на залізничні квитки подорожчали ще на 5%.

Чергове підвищення цін відбулося згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку від 28 січня №58.

Згідно з документом, цього року заплановано ще два 5% підвищення - з 1 вересня і 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2007 року почалося поетапне підвищення тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. В цілому в 2007 році, згідно з наказом Міністерства транспорту і зв`язку, тарифи зростуть на 25%.

"Укрзалізниця” від підвищення тарифів на пасажирські перевезення в 2007 році, за словами міністра транспорту, планує одержати 390 млн. грн.