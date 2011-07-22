Екологи виступають проти намірів уряду припинити дію Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Національного екологічного центру України.

У документі зазначається, що Кабінет міністрів України планує припинити виконання державної програми з формування національної екомережі, яка є мало не єдиною інноваційною програмою збереження природи України. Доручення щодо розробки законопроекту про припинення виконання цієї програми було прописане у постанові Кабміну №704 «Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових Програм» від 22 червня 2011.

«Рішення про припинення виконання цієї інноваційної і дешевої програми – це діагноз цьому складу уряду і його секретаріату, який нездатний ані зрозуміти сенсу чинних документів, суголосних з сучасними світовими, ані оцінити свої дії чи їх наслідки… Таке рішення Кабміну є посяганням на здоров’я нації, на знищення останніх «островів» природи, остаточне руйнування іміджу України як європейської держави», - йдеться у заяві НЕЦУ.

Програма з формування національної екомережі є однією з небагатьох, що не потребують значних коштів і які задовільно виконуються, про що свідчать як дії та документи закордонних партнерів, так і висновки Рахункової палати, Контрольно-ревізійного управління чи Генеральної прокуратури.

Природоохоронці налаштовані на відновлення та продовження дії Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, з приводу чого будуть направлені відповідні звернення до екологічної громадськості, Верховної Ради та керівництва держави.

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки була прийнята у 2000 році, а закон про екологічну мережу - у 2004-му. На думку екологів, прийняття та виконання цих актів зробило Україну одним із лідерів інноваційної екодіяльності у Європі, на рівні з Нідерландами, Швейцарією, Словаччиною.