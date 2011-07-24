Прокуратура закрила продсклад після отруєння в "Альбатросі"

Прокуратура Севастополя наполягла на тимчасовій забороні експлуатації і обігу харчових продуктів з продовольчого складу одного з постачальників продукції до дитячих оздоровчих закладів міста і Криму, закритому санітарними службами на другий день після масового отруєння дітей в оздоровчому таборі «Альбатрос».

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської прокуратури, під час перевірки з’ясувалося, що 13 липня поточного року, через день після масового отруєння дітей в оздоровчому таборі "Альбатрос", головний лікар районної СЕС у зв`язку з наявними порушеннями вимог законодавства (необхідність проведення ремонту приміщення, відсутність гарячої води і дезинфікуючих речовин) виніс ухвалу про тимчасову заборону експлуатації і обігу харчових продуктів з продовольчого складу даного ТОВ. Проте, всупереч ст. 22 Закони України "Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення", без усунення порушень з боку ТОВ, той же посадовець районної санітарно-епідеміологічної станції 18 липня ухвалив рішення про відновлення діяльності вказаного підприємства.

Прокуратурою міста Севастополя було внесено протест з вимогою скасувати незаконне рішення. Через день в.о. головного державного санітарного лікаря Севастополя Роман ПРОСКУРНІН задовольнив протест прокуратури, рішення про відновлення діяльності підприємства-постачальника харчової продукції відмінив.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Севастополі в оздоровчому таборі «Альбатрос» отруїлися 69 дітей з Росії і 9 вожатих. Того ж дня вони були госпіталізовані до міської інфекційної лікарні №8. 14 липня їх виписали і наступного дня відправили додому до Росії.

Прокуратурою міста Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих в дитячих таборах «Альбатрос» і «Нахімовець» було порушено кримінальну справу за ст.137 ч.2 КК України. Проведення досудового слідства доручено Слідчому управлінню УМВС в Севастополі.

Попередньо причиною масового харчового отруєння в севастопольському дитячому оздоровчому таборі «Альбатрос» вважається стафілокок, виявлений у чотирьох співробітників харчоблоку і на його технологічному устаткуванні.

Лише у севастопольському регіоні після перевірок було тимчасово припинено експлуатацію 5 дитячих оздоровчих закладів.