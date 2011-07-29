Суди зароблятимуть на себе, але журналісти від цього не постраждають

Закон України «Про судовий збір» не несе загрози для засобів масової інформації, оскільки гарантії їх діяльності, встановлені Конституцією України і спеціальним законодавством, зокрема нещодавно ухваленим Законом «Про доступ до публічної інформації», жодним чином не обмежуються.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

В ньому сказано, що “посилення незалежності судів - додаткова гарантія свободи слова в Україні”.

При цьому радник Президента України – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ зазначив, що нема причинно-наслідкового зв’язку між зменшенням Законом судового збору і тими побоюваннями журналістів, що це може вплинути на прийняття судами рішення щодо можливого відшкодування засобами масової інформації моральної шкоди.

«Даний Закон не змінює процедуру доказування розміру моральної шкоди. Тому ми прогнозуємо, що кількість позовів про відшкодування моральної шкоди до журналістів не збільшиться, оскільки мова йде про різні предмети законодавчого регулювання», – підкреслив А.ПОРТНОВ.

У прес-службі нагадують, що В.ЯНУКОВИЧ вчора підписав даний закон і він набере чинності з 1 листопада цього року. В повідомленні зазначається, що ухвалення даного закону “стало черговим кроком у здійсненні проголошеної Президентом судової реформи, а введення його в дію істотно зміцнить засади фінансової та організаційної незалежності судів”. Документом передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Законодавчим актом визначено правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

“Кошти судового збору будуть спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази судів та забезпечення здійснення правосуддя в цілому. Такий механізм використання судового збору дозволить забезпечити стабільну роботу судів і значно поліпшити умови перебування громадян у їх приміщеннях. Слід зазначити, що для незахищених верств населення – таких як пенсіонери, інваліди та інші, законом передбачено пільги або невеликі ставки судового збору”, - сказано в повідомленні прес-служби.

Як повідомлялося, Інститут медіа права та громадські організації зазначали, що, серед іншого, вище вказаний закон скасував норму законодавства, яку було введено після парламентських слухань щодо стану свободу слова 2003 року. Саме тоді змінами до Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» було встановлено пропорційний до ціни позову розмір мита за позовами про відшкодування моральної шкоди, а саме 10% до найбільших позовів.

Така система забезпечувала сплату позивачем мита в розмірі 100 тис. грн. при поданні позову проти журналіста чи ЗМІ з вимогою відшкодувати мільйон гривень. Такі зміни зупинили хвилю позовів про відшкодування моральної шкоди, які часто призводили до закриття газет та інших ЗМІ. Ухвалений Закон України «Про судовий збір» встановлює, що для позовів про відшкодування моральної шкоди розмір збору становить 1% ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати. Це означає, що сплативши у листопаді 2011 році 2955 грн. збору, особа може висувати мільйонні позови проти ЗМІ та журналістів, що опублікували незручну для позивача статтю.