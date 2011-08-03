Справу бандитів, які грабували у міліцейській формі, передали до суду

Прокуратура міста Києва передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням організованої групи, яка впродовж 2010 року з метою пограбування вчиняла розбійні напади на помешкання громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході досудового слідства встановлено, що двоє обвинувачених, які вже відбували покарання за подібні злочини, організували групу у складі шести осіб. При цьому нападники переодягалися у міліцейську форму, під виглядом працівників правоохоронних органів потрапляли до помешкання громадян та, погрожуючи зброєю, заволодівали їхнім майном.

Викрити цю групу осіб вдалося завдяки оперативно-розшуковим заходам працівників УБОЗ.

На даний час п’ятеро із обвинувачених знаходяться під вартою.