Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України рекомендуватиме місцевим органам влади і головам обласних державних адміністрацій створювати управляючі компанії з водопостачання для можливості формування єдиного тарифу по областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Нацкомпослуг Юрій ХІВРИЧ.

За його словами, серед завдань комісії – розібратися, чому вартість питної води в регіонах різна. «Ми зараз працюємо з підприємствами, і виходитимемо на уряд, щоб уряд узяв на себе електроенергію (з транспортування води - УНІАН)», - сказав він.

«Друге питання – ми все ж таки рекомендуватимемо місцевим органам влади і головам облдержадміністрацій створювати управляючі компанії. Сьогодні найбільша ціна в тих регіонах, де мала реалізація, а великі витрати на виробництво і транспортування. Наприклад, в селах собівартість виробництва і транспортування води дуже велика. Це село має увійти до компанії, в якій є водоканали, які мають промислову, бюджетну складову. За рахунок цих водоканалів ми потихеньку вирівнюватимемо ціну і в цьому селі. Та зате вона буде в області однакова. І це однакова економічна політика, фінансова, технічна політика. Це дозволить маленькі підприємства по області включити в компанію разом з великими і вирівняти собівартість», - пояснив Ю.ХІВРИЧ.

Член комісії відзначив, що для створення такої компанії місцевий орган самоврядування має ухвалити рішення про делегування права управління своєю власністю - водоканалами і підприємствами теплопостачання - обласній раді, а рада вже створює обласне комунальне підприємство.

«Ми ставимо питання і щодо тепла. У нас по теплу різниця в ціні коливається на рівні 15-25%. У теплі ми також вважаємо, що має бути єдина компанія. Оскільки компанія – це єдина система, це оперативна диспетчерська служба, це єдина економіка, це могутнє підприємство», - сказав він.