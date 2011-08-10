Інсуліновий завод вимагають повернути під контроль держави

Експерти стурбовані ситуацією навколо захоплення інсулінового заводу «Індар» і наполягають, що це стратегічне підприємство має контролюватися державою.

Як заявили в коментарі УНІАН голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, «я занепокоєна ситуацією, що склалася на заводі "Індар", у зв`язку з тим, що один мільйон українських громадян перебувають на обліку інсулінозалежного діабету, а експерти-ендокринологи говорять, що ця цифра може бути і вище. Забезпечувати цих громадян інсуліном - державне завдання».

Як відзначила Т.БАХТЄЄВА, «як лікар я приймала хворих, які застосовували український інсулін, і це позначалося на їхньому здоров`ї сприятливо. Тому стратегічно важливо, щоб це підприємство належало державі».

Депутат сказала, що відразу ж після відкриття чергової сесії парламенту «наш комітет розгляне це питання - ми подамо запити до прокуратури, до СБУ, направимо депутатську групу на підприємство. Найважливіше те, що завод має зберегти свою продуктивність в повному обсягу».

У Міжнародній діабетичній асоціації України заявляють, що пакет акцій заводу має бути повернуто в державну власність. Для цього зараз треба докласти всіх необхідних зусиль з боку відповідальних за це структур. Завод "Індар" - це стратегічний об`єкт, і він, безумовно, має контролюватися державою, заявила УНІАН представник асоціації Людмила ПЕТРЕНКО.

«Крім того, держава повинна стежити за якістю вироблюваного продукту, ініціювати перевірки його якості. Така необхідність може виникнути - і за час своєї практики асоціація одержувала скарги хворих щодо якості препаратів. Ми зверталися до відповідальних структур, проте встановити нічого так і не вдалося - адже належну експертизу так ніхто і не провів, у нас склалося враження, що наші звернення всім байдужі», - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

На її думку, «зараз необхідно перевірити, яке устаткування залишилося на даний момент на заводі, чи можна на цьому устаткуванні виробляти генно-інженерні інсуліни дійсно високого очищення, і контролювати якість цих інсулінів на постійній основі. Зараз ця інформація залишається закритою для суспільства і зацікавлених у цій інформації хворих. Тобто, держава повинна не тільки повернути собі пакет акцій заводу, а й ретельніше стежити за його роботою, реагувати на звернення громадян - адже від цього залежить їхнє здоров`я».

У свою чергу завідуючий кафедрою ендокринології з курсом клінічної фармакології Львівського медичного університету професор Олександр СЕРГІЄНКО переконаний, що таким підприємством, як «Індар», не можуть управляти люди, не посвячені в тонкощі виробництва інсуліну, подібне підприємство мають очолювати люди науки. За словами О.СЕРГІЄНКА, «професор Олексій ЛАЗАРЄВ, який очолював підприємство багато років, у цій галузі, звичайно визнаний авторитет: і як досвідчений виробничник, і як науковець зі світовим ім`ям».

Також учений висловив думку: оскільки держава гарантує безплатне забезпечення інсуліном дітей, людей похилого віку, "Індар" має бути власністю держави, а не приватних структур.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Індар» заснований 14 серпня 1997 року відповідно до ухвали Кабінету міністрів України № 82 від 29 січня 1997 року «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». На даний момент підприємство випускає більш як 60% інсуліну, що виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. За словами працівників заводу, 70% акцій «Індару», що раніше належали державі, зараз перейшли до приватних осіб.

11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення про те, що підприємство працює в нормальному режимі.

Проте, за інформацією колишнього керівництва заводу, частина працівників заводу повідомила про безстроковий страйк.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакета акцій цього підприємства.