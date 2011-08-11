За наругу над могилами затримали психічно хворого

На Дніпропетровщині за наругу над могилами затримано психічно хворого чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області, на місцевому цвинтарі районного центру Юр’ївка правоохоронці після телефонного повідомлення громадян затримали 26-річного інваліда дитинства по психічному захворюванню, який у стані сильного алкогольного сп’яніння повалив надгробні пам’ятники на могилах.

За цим фактом слідчим відділом Юр’ївського райвідділу міліції проводиться дослідча перевірка.

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У селищі Лозовське Слов’яносербського району Луганської області затримано групу неповнолітніх, які влаштували танці на могилах, а потім зруйнували двадцять надгробків і хрестів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Головного управління МВС України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, шість хлопців і дівчат віком 11-16 років учинили наругу над могилами у стані алкогольного сп`яніння.

«Після значної кількості спиртного компанія вирішила увечері відправитися за «гострими відчуттями» на кладовище. Прибувши на місце, вони почали танцювати на могилах під музику, записану на мобільний телефон, а потім - грати у «козаки-розбійники». Хлопці ганялися за дівчатами. Переможці як приз одержували заохочувальні поцілунки. Далі вони випили ще кілька пляшок самогону і стали руйнувати пам`ятники», — повідомила Т.ПОГУКАЙ.

Вона відзначила, що вандалів затримано. Проти двох підсудних неповнолітніх 14-16 років порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами), їм загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. З іншими буде проведено виховально-роз`яснювальну роботу.