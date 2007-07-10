Сердючку вирізали з трансляції ”Слов`янського базару” на каналі ”Росія”

Фіналістка міжнародного музичного конкурсу Євробачення Вєрка Сердючка знову постраждала через скандальну пісню, виконану на конкурсі Євробачення-2007 у Гельсінкі. До заборон виступати на території Росії додалося ще і вигнання з телевізійного ефіру. Шоу Андрія Данилка на сцені "Слов`янського базару" у Вітебську, в ході якого вона навіть станцювала з президентом Олександром Лукашенком, вирізали з телетрансляції на каналі "Росія".

Друзі відомого співака розповіли, що, дізнавшись про свою відсутність у телевізійній версії концерту, Андрій Данилко розхвилювався й образився, пише видання "Твой день". "Це жахливо, - каже Данилко. - Як так можна спочатку запросити на виступ, а потім вирізати з ефіру?! Це ж просто негарно. З тим, що мене не пускають виступати в Росії, я вже змирився, але не думав, що мене можуть ось так обдурити".

"Чомусь усі вірять чуткам, які крутяться навколо мене, - продовжує Андрій. – Але насправді жодна з них не відповідає дійсності. Що ж до скандалу у Вітебську, то, мені здається, це було сплановано наперед".

Більше того, за даними "МК", з ефіру вирізали й виступ іншої переможниці "Євробачення" від Сербії Марії Шерифович.

На "Слов`янському базарі" у Вітебську Вєрка Сердючка за традицією вийшла з величезною зіркою на голові до кінця відкриття фестивалю. Спершу нагадала всім про скандал з текстом її пісні в Гельсінкі, потім кинулася до президентської ложі, де весь концерт від початку до кінця сидів Лукашенко. Кидаючи жартики типу: "А де ваш баян, Олександре Григоровичу?" або "Давайте з вами на мобільник сфотографуємося?", артист підняв з місця президента Білорусії і почав разом з ним танцювати.

Керівництво телеканалу поки відмовилося коментувати цю цензуру. "Я вперше від вас про це чую, - прокоментувала газеті МК Вікторія Арутюнова (радник голови ВГТРК - Олега Добродєєва). - Поки ніяких коментарів від керівництва з цього приводу точно не буде".

У травні цього року Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки зайняв друге місце на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2007.

У Росії Данилка, як він сам стверджує, сильно не "злюбили" після конкурсу Євробачення-2007, на якому Сердючка зайняла друге місце, обійшовши російську групу "Срібло". Як відомо, після того, як слова пісні Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai були інтерпретовані як "Russia, Good Bye" ("Росіє, прощавай"), на адресу Данилка стали лунати погрози. Йому говорили, що концертну діяльність Сердючки в Росії буде припинено.

Тепер директори найбільших концертних майданчиків відмовляються працювати з популярним артистом. Його вже викреслили зі списку гостей декількох потужних російських фестивалів.

За матеріалами NEWSru