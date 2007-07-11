Цього року будуть продані ще 2-3 українські банки

Поточного року можна очікувати ще, як мінімум, 2-3 операції з придбання українських банків.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в розмові з журналістами висловив регіональний редактор Oxford Business Group (британського дослідного і видавничого центру, який спеціалізується на вивченні ринків, що розвиваються) Пауліс КУНЧІНАС.

Він зазначив, що на сьогодні особливий інтерес іноземних інвесторів викликають банки другої десятки.

Крім того, П.КУНЧІНАС повідомив, що цікавими для іноземних інвесторів є український страховий ринок і сфера нерухомості.