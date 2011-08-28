Більше 50% молодих українців готові «йти на барикади»

З тезою, що давно настав час піднімати народ на боротьбу проти влади, неспроможної керувати країною, погодилися 56,9% молодих людей, 49,8% людей середнього віку і 46,3% старших. Найменше з цим незгодні молоді — 16,4%. І завагалися з відповіддю 26,6% молодих.

Про це засвідчать результати соціально-психологічного опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

«Молодь завжди більше готова йти на барикади. Старші люди зважують, що можуть втратити, а чого — досягти, вдаючись до протестних дій. Проте й серед них висока частка тих, хто вважає, що слід піднімати народ на боротьбу. Якщо до цього справді дійде, то реальна кількість людей, які вийдуть на вулиці, буде в кілька разів меншою. Але відомо, що для здійснення революції достатньо й 5% населення», — сказав доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології Вадим Васютинський в інтерв’ю ZN.UA.

Як підкреслив В.Васютинський, данні опитування не є репрезентативними для всього суспільства. Було опитано мешканців шести міст — Донецька, Києва, Львова, Одеси, Севастополя, Харкова. «Ми не мали на меті визначити точні відсотки, а йшлося, радше, про виявлення основних соціально-психологічних тенденцій розвитку масових настроїв», — наголосив він.