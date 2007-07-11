Олег Скрипка просить Довгого рівнятися на Париж

Музикант Олег СКРИПКА, який є ініціатором та організатором відомих фестивалів «Країна мрій» та «Рок Січ», просить владу Києва дозволити проведення цих фестивалів до 24.00.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з цього питання О.СКРИПКА провів зустріч у столичній мерії із заступником Київського міського голови - секретарем Київради Олесем ДОВГИМ.

«Я хотів би заручитися підтримкою міської адміністрації, щоб ми могли робити заходи не до 10 години, як це дозволяється, а до 11-ї як мінімум, а може, до 12-ї. Тому що ми, як правило, робимо акції не серед житлових будинків, і виходить так, що ми створюємо атмосферу на масовому заході, а коли це обрізається грубо, о 10-й годині, люди залишаються невдоволені. Це відбувається такий емоційний тиск, який в принципі нікому не на руку – ні суспільству, ні нам як організаторам», - сказав О.СКРИПКА в інтерв`ю УНІАН.

За словами О.СКРИПКИ, це питання назрівало вже давно. Він також повідомив, що, зокрема, за кордоном подібні фестивалі проводяться «до тої години, до якої треба». Зокрема, у Франції наймасовіший і популярний культурний захід «День музики» 24 червня проводиться до 6-ї ранку і за ініціативи мера Парижа.

О.СКРИПКА висловив сподівання на порозуміння з боку міської влади.

У свою чергу О.ДОВГИЙ після зустрічі пообіцяв, що питання продовження часу проведення фестивалів буде вирішено, оскільки це «викликано не бажанням якогось організатора, а бажанням киян і зверненнями чисельними молоді».

О.ДОВГИЙ підкреслив, що оскільки заходи дійсно проводяться не в самих «насичених» людьми місцях, то міська влада може внести необхідні корективи у документи, які дозволяють проведення фестивалів.

«Те, що стосується продовження заходів, буде відпрацьовано у відповідних розпорядженнях, які регламентують процедуру проведення кожного культурного заходу, і, зокрема, таких заходів, як «Рок Січ», - сказав заступник міського голови.

Як повідомлялося, фестиваль українського року “Рок Січ” проводиться на Трухановому острові, а міжнародний етнічний фестиваль "Країна Мрій" – на Співочому полі.