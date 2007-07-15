Жорстоке вбивство: у Львові зарізали працівницю пункту обміну валют

У Львові скоєно жорстоке вбивство працівниці пункту обміну валют.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 14 липня, близько 17.00, випадкові перехожі виявили біля приміщення пункту обміну валют, що знаходиться по вул. Городоцькій у багатолюдному місці, біля приміського залізничного вокзалу Львова калюжу крові.

Після приїзду правоохоронців та власниці пункту обміну валют з’ясувалося, що двері пункту зачинені ззовні на ключ. У середині приміщення виявлено труп жінки1975 року народження, яка працювала у пункті обміну.

За попереднім висновком експертизи, жінка загинула внаслідок трьох отриманих проникаючих ножових поранень у груди і, судячи з усього, убивство було скоєно за кілька годин до того, як було знайдено її тіло.

Як повідомило УНІАН джерело у Головному управлінні МВС Україні у Львівській області, за попередньою версією правоохоронців, потерпіла добре знала вбивцю, оскільки відчинила йому двері приміщення пункту. Мотиви вбивства з’ясовуються, оскільки на жертві залишилися золоті ювелірні прикраси, немає інформації про те, що було викрадено валюту.

Як повідомила власниця обмінного пункту, з приміщення зникли лише картки поповнення рахунку мобільного зв’язку. При цьому вбивця після скоєного накрив тіло жертви шматком старої ковдри і замкнув її ключами ззовні.

За інформацією джерела, у той день жінка залишилася працювати понаднормово, оскільки планувала незабаром їхати відпочивати на море. У неї залишився малолітній син та старенькі батьки.

Ведеться слідство.

Це вже друге у цьому році вбивство працівника пункту обміну валют у місті Львові.