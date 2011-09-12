Звільнений з роботи погрожував підірвати магазин

9 вересня працівники Дзержинського райвідділу міліції Кривого Рогу затримали 25-річного громадянин, який погрожував підірвати магазин через звільнення його з роботи в цьому магазині.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зловмисник зателефонував з мобiльного телефону менеджеру магазину та повiдомив, що планує вибух в примiщеннi 10 вересня о 9 год.

Затриманий пояснив, що зробив це з метою закриття магазину, звідки його, як він вважає, несправедливо звільнили.

Мобільний телефон з сiм-карткою, з якого був зроблений дзвінок, вилучені.

За цим фактом слідчим відділом Дзержинського РВВС порушено кримінальну справу за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).