Справі проти голови Апеляційного суду Криму присвоїли гриф «таємно»

Прокуратура Криму пред`явила звинувачення голові Апеляційного суду Криму Сергію ЛУНІНУ в перевищенні службових повноважень і порушенні у сфері охорони державної таємниці.

Про це УНІАН повідомив джерело в прокуратурі АРК.

Офіційно цю інформацію прокуратура не коментує, оскільки порушеній минулого тижня кримінальній справі присвоєно гриф «таємно».

Співробітники прокуратури і Служби безпеки України 9 вересня провели в Сімферополі обшук у Апеляційному суді Криму й вилучили низку документів у рамках розслідування справи.

Громадська організація «Судова асоціація України «Фонд сприяння правосуддю» розцінила обшук як спробу тиску на С.ЛУНІНА для його дискредитації.

За інформацією асоціації, підставою для порушення справи могло стати «переміщення» так званої «секретної» кімнати з одного поверху адмінбудівлі на іншій.