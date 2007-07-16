В Україну контрабандою ввозять випивку, вивозять - закуску

Майже 8 тонн свинини намагався незаконно вивезти з України 34-річний житель російського прикордонного села Григорівка.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, порушнику завадив наряд застави „Кузнєцово-Михайлівка” Донецького прикордонного загону.

За кілька метрів від лінії українсько-російського кордону поблизу населеного пункту Зелений Гай Тельмановського району Донецької області правоохоронці спробували перепинити „ЗІЛ-131”, у якому везли контрабанду. Водій на ходу вискочив з вантажівки та перебіг на територію Росії. Уникнути відповідальності порушнику не вдалося - за інформацією українських прикордонників, їхні російські колеги затримали втікача.

Під час огляду кузова покинутої за 6 метрів від кордону машини, яка була без номерних знаків, прикордонники виявили там 314 25-кілограмових коробок м’яса. Згідно з маркуванням, це була свинина бразильського виробництва. Контрабанду передали до Амвросіївської митниці. Експерти оцінили бразильське м’ясо у понад 117,5 тис. грн.

На українсько-молдовському кордоні затримано двох громадян, які намагалися незаконно завезти в Україну 400 л спирту.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, затримані завантажили до автомобіля „ВАЗ” молдовської реєстрації 400 літрів спирту, на який документів не мали. У транспортному засобі порушників правоохоронці виявили також мокрий гумовий човен, яким, найімовірніше, і був переміщений спирт з молдовського боку.