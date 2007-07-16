Відбудеться брифінг у Секретаріаті Президента

Сьогодні о 15.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг керівника Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом міністрів Яна БЕРНАЗЮКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України. Тема брифінгу – коментарі щодо окремих аспектів економічної політики уряду. Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-65-01.

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