Відбудеться брифінг у Секретаріаті Президента

11:37, 16 липня 2007
Суспільство
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Сьогодні о 15.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг керівника Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом міністрів Яна БЕРНАЗЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Тема брифінгу – коментарі щодо окремих аспектів економічної політики уряду.

Акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-65-01.

 

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