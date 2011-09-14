Рибінспекція на рік заборонила вилов раків

На території Хмельницької області запроваджено заборону на вилов раків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний наказ ухвалив голова рибінспекції Хмельницької області.

Заборона буде тривати до закінчення нересту раків у 2012 році, а це орієнтовно середина літа наступного року.

Піти на такий крок обласну рибінспекцію змусили два фактори. Перший - це сезонна линька раків. Другий - різке зменшення їхньої чисельності у водоймах краю.

За порушення заборони обіцяють штрафуватимуть від 340 до 680 гривень. Крім цього, за кожного вилученого рака нараховуватиметься додатково 1,5 гривні.