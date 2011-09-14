Рибінспекція на рік заборонила вилов раків
02:26, 14 вересня 2011Суспільство
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Повідомлення з Хмельницького
На території Хмельницької області запроваджено заборону на вилов раків.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний наказ ухвалив голова рибінспекції Хмельницької області.
Заборона буде тривати до закінчення нересту раків у 2012 році, а це орієнтовно середина літа наступного року.
Піти на такий крок обласну рибінспекцію змусили два фактори. Перший - це сезонна линька раків. Другий - різке зменшення їхньої чисельності у водоймах краю.
За порушення заборони обіцяють штрафуватимуть від 340 до 680 гривень. Крім цього, за кожного вилученого рака нараховуватиметься додатково 1,5 гривні.
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