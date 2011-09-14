Пенсійний фонд шукає три кращі банки

Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив конкурс з відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій і грошової допомоги за згодою одержувачів.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті фонду.

Конкурсна документація приймається до 16:00 7 жовтня 2011 року.

Згідно з урядовою постановою від 26 вересня 2001 року №1231, на підставі якої здійснюється конкурс, для участі в ньому претенденти повинні подати такі документи: заяву на участь; довіреність на представника претендента; статутні документи претендента або нотаріально завірені копії; Банківську ліцензію Нацбанку або її копію; аудиторський висновок щодо фінансового стану претендента на останню звітну дату; інформацію про фінансовий стан претендента; інформацію Нацбанку про відсутність у претендента порушень обов`язкових нормативів; конкурсну позицію.

Конкурс відбудеться 11 жовтня 2011 року. Переможцями конкурсу мають бути визначені не менш як три претенденти.