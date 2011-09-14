Кораблі ЧФ ремонтують де завгодно, крім України

Голова Севастопольської міськради Юрій ДОЙНИКОВ сподівається, що Чорноморському флоту РФ незабаром вигідно ремонтуватиме кораблі в Україні, і підприємства судноремонтної промисловості міста одержать замовлення від Міністерства оборони Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ДОЙНИКОВ заявив журналістам у перерві пленарного засідання сесії міськради.

«На сьогодні факти свідчать про те, що ремонти кораблів Збройних сил Росії проводяться де завгодно, в основному, окрім України. Ось ми мали офіційну інформацію про те, що були ремонти шести кораблів у Болгарії. Є питання, напевно, двосторонні. Питання міждержавної взаємодії - звичайно, це компетенція державних органів влади, не місцевих органів самоврядування. Але я можу висловити своє побажання: звичайно, це потрібно робити. Розумієте, коли флот базується тут і є перспектива до 2042 року, то економічно безглуздо не мати тут ремонтної бази», - сказав Ю.ДОЙНИКОВ.

За словами голови міськради, у зв`язку з цим необхідно вирішувати питання на організаційному і законодавчому рівнях. «Напевно, потрібно вирішувати питання, пов`язане з податком на додану вартість. Розумієте, коли роботи проводяться тут (у Севастополі), а це інша держава, виникають питання, пов`язані з так званими ввізним і вивізним ПДВ. І ці питання необхідно врегульовувати на рівні держави. Коли вони будуть врегульовані, будуть всі можливості для того, щоб ремонтувати флот тут», - зазначив Ю.ДОЙНИКОВ.

На його думку, «тут інтереси дуже високі, інтереси держав, тому десь вони гальмуються політичними обставинами. Ви розумієте, про що я кажу. Називаються різні періоди, одні кажуть шість, інші дев`ять місяців. Але я як керівник міськради дуже зацікавлений, щоб це було» (ремонт російських кораблів у Севастополі - УНІАН)».

Ю.ДОЙНИКОВ вважає, що «суто економічно це вигідно для росіян. Якщо дивитися на собівартість продукції, а не дивитися на політику».